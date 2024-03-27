التغذية السليمة.. دليل مرضى التكميم

يعدّ شهر رمضان من الفترات التي تتجدد وتتغير فيها العادات الصحية، لكنه يمثل أيضاً تحدياً للعديد من الأشخاص، خاصة لمن خضعوا لعمليات جراحية لإنقاص الوزن؛ مثل التكميم وتحويل المسار.

ولهذه الأسباب أكد الدكتور فيصل نصر، أخصائي التغذية، أهمية اتباع نهج متوازن ومدروس خلال هذا الشهر لضمان الصحة والسلامة، وضمن هذا السياق توجه بتقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية التي قد تساعد هذه الفئة من المجتمع.

وشدد الدكتور فيصل على ضرورة التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يجب أن تشمل الوجبات مصادر جيدة للبروتين، الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، وبين أنه تحقيق احتياج الفرد المكمم من هذه العناصر قد يكون صعباً إلا أنه يجب عليهم التنويع في مصادر الوجبات والتأكد من القدرة على هضم نوع الأكل المختار من خلال إيجاد مصادر سهلة الهضم على المعدة.

وقد تتوافر هذه المميزات في بعض أصناف الطعام على مائدة رمضان مثل الأنواع المختلفة من أطباق الحساء الذي يعتبر اختياراً مثالياً لهضم صحي وسهل، بالإضافة لاحتوائه على البروتينات والألياف التي تدعم صحة المعدة، كما أكد أن طبق ((الهريس)) من الأطباق المناسبة لمعدة المكمم، والذي يحمل قيمة غذائية عالية باحتوائه على الحبوب والدجاج أو اللحم المعد بطريقة لينة وسلسة للهضم.

وضمن النصائح شدد الدكتور فيصل على الانتباه إلى حجم الوجبات وتوقيتها، ونصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبتين كبيرتين عند الإفطار والسحور، لتجنب الإفراط في الأكل والشعور بعدم الراحة، كما أضاف أن على المرضى الحرص على تناول كميات كافية من السوائل للحفاظ على الترطيب، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة.

وأكد الدكتور أن التخطيط المسبق للوجبات مهمٌ جداً للأشخاص ((المكممين)) لضمان حصولهم على عناصر مناسبة ومغذية وتجنب الوقوع في فخ الأطعمة السريعة وغير الصحية، التي قد تؤدي إلى مضاعفات حيث تثقل المعدة وتؤدي للغثيان، ولهذا الشأن يجب على المرضى الانتباه لأي إشارات يرسلها الجسم والتوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع، وكذلك الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

وأَضاف الدكتور بأن الرياضة والنشاطات البدنية بشكل معتدل تساعد جداً في تحسين عملية الهضم، وشدد على ضرورة اختيار أنواع رياضة مرنة ومناسبة مع مراعاة الحالة الصحية ومستوى الطاقة المستمد من الغذاء لكل فرد.