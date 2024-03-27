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«كرة القدم».. متعة الشباب بعد «التراويح»

3/27/2024 7:18:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في شهر رمضان المبارك، تزداد اللقاءات الاجتماعية، حيث يمارس الشباب العديد من الرياضات الجماعية المتنوعة بعد صلاة التراويح، فالرياضة هي جزء لا يتجزأ من حياة الشعب الإماراتي، وهي تعبر عن تراثهم وثقافتهم وهويتهم.

ومن أشهر الرياضات التي يمارسها الشباب الإماراتي في رمضان كرة القدم والكرة الطائرة، هذا النوع من الرياضات يجمع بين الحركة والمتعة والتنافس والتعاون.

حيث يعتاد الشباب على تشكيل فرق واللعب في النوادي الرياضية أو الساحات العامة القريبة من أحيائهم. ويستمتعون بالأجواء الرمضانية الجميلة التي تملأ الشوارع والمساجد والبيوت.

ويشاركون في المسابقات بروح رياضية عالية وباحترام للخصم وللقواعد. وبين أن البطولات الرمضانية تزين ليالي الشهر الفضيل.

يقول مدرب الكرة حسين الموسوي: هذه العادة ليست جديدة على الشعب الإماراتي، بل هي موروثة من أجدادهم الذين كانوا يمارسون هذه الرياضات على شاطئ البحر أو في الصحراء، وقد تطورت هذه العادة مع مرور الزمن.

وذكر أن من الاستخدامات البسيطة لتحديد مكان المرمى أو الشبكة كانت سابقاً برسم الخطوط على الرمل أو وضع علامة معينة، وتطورت إلى الاستفادة من أفضل النوادي والمساحات المخصصة لهذه الرياضات، وذكر بأنه كان يجتمع بالشباب بعد صلاة العشاء لتشكيل فرق اللعب في الفريج، واستذكر المدرب حسين ذكرياته في التحضير للبطولات الكروية بين الفرجان .

مؤكداً على أنها كانت من أجمل وأمتع العادات لدى شباب الفريج حيث كانت المنافسة الشريفة والأجواء العالية تزيد حلاوة اللعب خلال الشهر الفضيل وأكد بأن هذه الرياضة تعزز روح الجماعة والمحبة ومازالت متواجدة حتى الآن.

وتابع: هذه العادة اللطيفة لها فوائد عديدة للشباب الإماراتي، فهي تساعدهم على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وتقلل من الخمول والكسل بعد تناول وجبات الإفطار والسحور، كما أنها تهيئ جسمهم للحركة والنشاط خلال الشهر الفضيل. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تنمي مهاراتهم الرياضية والاجتماعية، وتزيد من روح الجماعة والتآزر بينهم.

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