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«دبي فستيفال سيتي».. وجهة رمضانية أثيرة

3/27/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد ((دبي فستيفال سيتي)) وجهة أثيرة للجمهور خلال شهر رمضان، حيث توفر أنشطة عائلية يومياً، لتكون واحدة من أبرز وجهات التسوق والطعام والترفيه بدبي.

نكهات فريدة وأطباق شهية تجتمع في أرقى الخيام الرمضانية، بينما تضيء الأنشطة الثقافية على تاريخ وتراث المنطقة.

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