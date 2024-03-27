«دبي فستيفال سيتي».. وجهة رمضانية أثيرة

«دبي فستيفال سيتي».. وجهة رمضانية أثيرة
التاريخ
3/27/2024 7:18:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعد ((دبي فستيفال سيتي)) وجهة أثيرة للجمهور خلال شهر رمضان، حيث توفر أنشطة عائلية يومياً، لتكون واحدة من أبرز وجهات التسوق والطعام والترفيه بدبي.
نكهات فريدة وأطباق شهية تجتمع في أرقى الخيام الرمضانية، بينما تضيء الأنشطة الثقافية على تاريخ وتراث المنطقة.
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