أحمد لشكري: نخوض 3 مباريات في اليوم من «رمضان زمان»

عبّر أحمد لشكري، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، عن اشتياقه الكبير لأيام رمضان في زمنه، كاشفاً النقاب عن أنه وغالبية لاعبي زمانه، كانوا يخوضون دون ملل أو تعب، ما لا يقل عن 3 مباريات في اليوم الواحد من ((رمضان زمان))، مع الحرص على الإسهام في أنشطة مجتمعية أخرى متنوعة تقام بمشاركة غالبية أبناء ((الفريج)) مع أهالي ((الفرجان)) الأخرى في المدينة الواحدة.

اختلاف

وأوضح لشكري قائلاً: أرى الفارق كبيراً بين أسلوب الحياة، وطريقة لعب وممارسة كرة القدم في رمضان حالياً، مقارنة مع رمضان زمان، في أيامنا ((كنا)) نخوض ما لا يقل عن 3 مباريات في اليوم الرمضاني الواحد، الأولى مع المنتخب في حال صادف تجمعه، أو خوض مبارياته الرسمية في رمضان المبارك.

والثانية مع فريق النادي، والثالثة مع فريق ((الفريج))، والأخيرة هي المباراة التي غالباً ما تشهد حضوراً مهماً لشخصيات مجتمعية مرموقة، وزحفاً جماهيرياً كبيراً، وفقرات اجتماعية منوعة من أبناء المنطقة، باعتبارها سهرة رياضية يحرص على حضورها، والمشاركة فيها عموم أبناء ((الفريج)) في أجواء رمضانية اجتماعية حافلة بالمحبة والود والألفة والسعادة.

ملاعب الكرة

وعن الكيفية التي تُمكن لاعب أيام زمان من خوض 3 مباريات في يوم رمضاني واحد، أجاب لشكري: الموضوع بسيط، وغالباً ما يحدث دون أدنى تخطيط أو برمجة ((احترافية)).

كما يحصل في الزمن الحالي، نصوم نهارنا، وبعد الإفطار، نؤدي صلاة التراويح، ثم ننطلق بشغف في ملاعب وساحات كرة القدم حتى وقت السحور، لم يكن في قاموسنا ما يسمى حالياً بالبرمجة أو جدولة وتنظيم وقت اللاعب، لأننا لسنا محترفين، كنا هواة نمارس كرة القدم بشغف، وبعيداً عن متطلبات وقيود واشتراطات زمن الاحتراف.