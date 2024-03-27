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الإمارات تترأس اجتماع «الشراكة بين الجنسين» في «البرلمان الدولي»

3/27/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ترأس الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد المنعقدة في جنيف بسويسرا. وأكد الدكتور النعيمي ضرورة العمل على البيئة المحفزة لإشراك المرأة بشكل فعال في مختلف البرلمانات الوطنية وفي اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى أن نسبة النساء المشاركات في الدورة الحالية للجمعية بلغت 36.2%. وقال النعيمي إنه تم خلال اجتماع المجموعة استعراض الإجراءات الخاصة بسياسة عدم التحرش التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات بطرق متساوية، وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.

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