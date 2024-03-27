الإمارات تشارك في اجتماع لجنة أممية بجنيف

(MENAFN
- Al-Bayan) شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الأمم المتحدة، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد، والدورة الـ213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا. وقالت في مداخله للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع ((بشأن مكتب الأمم المتحدة للشباب الجديد: ضمان مشاركة أعمق مع الشباب))، إن دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب هم صناع مستقبلها والثروة والاستثمار الحقيقي لتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالمياً؛ ((ولهذا سعت دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتوظيف طاقتهم لمواصلة مسيرة الإنجازات واستكشاف فرص جديدة وبناء مستقبل مشرق)). وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل مسارها في مجال تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، التي حققت من خلالها مراكز تنافسية في مجال دعم وتمكين الشباب.
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