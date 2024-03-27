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الإمارات تشارك في اجتماع لجنة أممية بجنيف

3/27/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الأمم المتحدة، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد، والدورة الـ213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا. وقالت في مداخله للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع ((بشأن مكتب الأمم المتحدة للشباب الجديد: ضمان مشاركة أعمق مع الشباب))، إن دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب هم صناع مستقبلها والثروة والاستثمار الحقيقي لتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالمياً؛ ((ولهذا سعت دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتوظيف طاقتهم لمواصلة مسيرة الإنجازات واستكشاف فرص جديدة وبناء مستقبل مشرق)). وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل مسارها في مجال تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، التي حققت من خلالها مراكز تنافسية في مجال دعم وتمكين الشباب.

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