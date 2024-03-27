محمد الشرقي: ضرورة نشر ثقافة العمل الخيري وتسليط الضوء على المبادرات الإنسانية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الإنسانية والخيرية التي تحقق خير المجتمعات ومستقبلها، وتسهم في استدامة أثرها عبر الأجيال. جاء ذلك خلال حضور سموه محاضرة ((العمل الخيري ثقافة مجتمعية وأثر مستدام)) التي قدمها طبيب العيون النيبالي الدكتور ساندوك رويت، واستضافها ((مجلس محمد بن حمد الشرقي)) ضمن جلساته للموسم الرمضاني هذا العام، في قصر الرميلة بالفجيرة.

ونوّه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالمجالس الثقافية وتشجيع الشباب على حضورها، انطلاقاً من دورها في نشر القيم الإنسانية، والارتقاء بوعي الأفراد تجاه ما حولهم، ودفع مسيرة التنمية الحضارية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على المستويات كافة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الاطلاع على التجارب الثقافية المتنوعة، والانفتاح إنسانياً ومعرفياً على الآخر، وطرح المواضيع ذات الأبعاد الحيوية التي تثري عقول الشباب، وتفتح آفاق الإنجاز والطموح والإبداع، وتسهم في تعزيز إسهامهم في بناء المجتمع، وترسيخ دعائم نهضته وتطوره وتمكين أفراده.

حضر الجلسة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وعدد من المسؤولين والمديرين والشباب.

ومن جهته تحدّث الدكتور ساندوك رويت في المحاضرة عن تجربته في مجال الأعمال الإنسانية النبيلة التي عمل فيها، ابتداءً من نشأته وبداية أعماله الخيرية في مجال طب العيون، وقصة ((الإبصار)) والابتكارات الإنسانية للفقراء دون مقابل، إضافة إلى طموحاته وأحلامه في المستقبل.

ودعا الدكتور رويت الجمهور إلى التحلي بالشغف والنزاهة ومواصلة العمل والاجتهاد نحو أحلامهم وطموحاتهم، والتغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات.

ومن جانبه، قال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن المجلس يهدف من خلال تنوع مواضيعه وضيوفه إلى إثراء عقول الشباب بمختلف التجارب الإنسانية والاستفادة منها، وتشجيع أفراد المجتمع على التفكير الإبداعي في المجالات كافة التي تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع.

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