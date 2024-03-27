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عمار بن حميد يشهد الحفل الختامي لفعاليات «رمضان عجمان»

3/27/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الحفل الختامي للدورة الـ18 من فعاليات ((رمضان عجمان.. تقوى وإيمان))، الذي أقيم في مجلس أمين الشرفاء. وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الدور الكبير لفعاليات ((رمضان عجمان))، في تعزيز القيم الدينية والحضارية والوعي المجتمعي والتواصل الإنساني والثقافي، والتي يتم استلهامها من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأشاد بجهود المتطوعين ودورهم الكبير في إنجاح الفعاليات، والتيسير على الجمهور من مختلف فئات المجتمع. وقال سموه: ((نفخر بجهود الشركاء والرعاة الذين أسهموا في دعم هذه الدورة، لتؤتي ثمارها، وتسهم في تحقيق الغاية السامية للفعاليات)). حضر الحفل الشيخ راشد بن محمد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية وعدد من مديري وممثلي الدوائر الحكومية والمحلية والمؤسسات الراعية والمشاركة. وتم خلال الحفل عرض فيديو حول إنجازات الدورة الـ 18 من الفعاليات، إلى جانب تكريم الرعاة والمتطوعين والجهات المشاركة لدورهم البارز في إنجاح الدورة. واستضافت هذه الدورة لـ((رمضان عجمان)) 32 قارئاً من مختلف الدول، من بينهم القارئ عبدالعزيز الفقيه من المملكة العربية السعودية، وكل من القارئ سعد ازويت والقارىء معاذ الدويك من المملكة المغربية، والقارئ عزالدين العوامي والقارىء عبدالسلام الجميزي من جمهورية مصر العربية، والقارئ محمد زاهيل من سنغافورة، إضافة إلى مجموعة من القراء من دولة الإمارات، هم: الدكتور محمد سبيعان الطنيجي وعبدالله عبدالكريم البريمي وخالد المنصوري وعبدالله العبيدلي. وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة العليا لـ((رمضان عجمان)) أن الفعاليات تشهد تطوراً كبيراً عاماً تلو الآخر، لتلبية متطلبات الجمهور المستهدف من المصلين، وتشكل ملتقى علمياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً لما تضمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع. وأضافت أن هذه الدورة شهدت تنظيم محاضرات حول الشؤون الإسلامية والمعاملات الإنسانية باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والأوردو، والبنغالية، والملبارية، بالإضافة للغة العربية، فضلاً عن برنامج (وصال) الذي يتم خلاله إجراء زيارات ميدانية لدور الأيتام وكبار السن ومراكز أصحاب الهمم والمستشفيات لتقديم الدعم المعنوي وإدخال السعادة إلى قلوبهم. وذكرت أن اللجنة المنظمة لـ((رمضان عجمان)) حرصت على تعزيز مفاهيم الرحمة والتعاون والتكافل من خلال الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والزيارات الميدانية، وإلقاء المحاضرات التي تحث على نشر التآخي والتسامح والمودة. وأشارت إلى أن فعاليات رمضان عجمان استقطبت بدورتها الحالية (120) متطوعاً ومتطوعة، وهو رقم كبير يعكس الاهتمام بثقافة التطوع وانخراط المواطنين في هذا المجال لخدمة وتنمية المجتمع. وثمنت المعمري، دور الرعاة، الذين أسهموا في دعم الفعاليات، ووجهت الشكر للإعلاميين الذين نقلوها لقطاع واسع من الجمهور.

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