الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً

تحيي دولة الإمارات غداً ((يوم زايد للعمل الإنساني))، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويعد يوم زايد للعمل الإنساني محطة مشرقة في تاريخ الدولة، ومناسبة تستذكر فيها الإمارات، قيادة وشعباً، الدروس والعبر التي خلدها ((زايد الخير))، ونقشها في ذاكرة ووجدان أبناء الإمارات، لتكون سبيلاً ومنهجاً لمواصلة العمل الإنساني لإسعاد البشرية، إذ يعتبر الشيخ زايد، رمزاً للعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم.

بصمة إنسانية







رسم الشيخ زايد، بصمة في جبين الإنسانية، بحكمته وريادته للأعمال الخيرية، فلم يترك باباً من أبواب الخير والعطاء، إلا وكانت له فيه مساهمات سخية من أجل رفع المعاناة، وتخفيف الأعباء عن المحتاجين حول العالم، دون أي تمييز عرقي أوديني.

ويعتبر ((يوم زايد للعمل الإنساني))، من أهم المحطات في أجندة الأحداث السنوية في دولة الإمارات، ومناسبة للاحتفاء بمناقب وإنجازات رائد العمل الإنساني، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في التخفيف عن الشعوب في كافة المناطق التي شهدت النزاعات والكوارث.

وفي مساعدة الفقراء والمعوزين، لبث السعادة في نفوسهم، إذ رسخ قيماً إنسانية رائدة، يذكرها التاريخ، في احترام البشر كافة، بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو عقائدهم، وبفضل رؤيته وسياسته الحكيمة، ارتقت الإمارات لتحتل مكانة عالمية في مصاف الدول الكبرى، وباتت نموذجاً إنسانياً ملهماً للعالم في العمل الخيري والإنساني، وتصدرت الدولة الريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني، إقليمياً ودولياً، وذلك بفضل جهود الشيخ زايد ومبادراته الإنسانية في مناصرة الضعفاء، ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين.

علامة بارزة

ويعد ((يوم زايد للعمل الإنساني))، علامة بارزة في تاريخ دولة الإمارات، والاحتفاء بهذا اليوم تأكيد على الالتزام بإرث الشيخ زايد في العطاء وإغاثة المحتاج، ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف بقاع الأرض، إذ أصبحت الإمارات في عهده من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية قياساً إلى الدخل الوطني، وهو يوم الوفاء والولاء للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التي أرسى دعائمها ووطد أركانها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات.

كما يمثل هذا اليوم يوماً للفخر بإنجازات عصرية، كانت ولا تزال عنواناً لريادة الإمارات، التي تتبوأ الصدارة في التقارير العالمية لكبرى الجهات المانحة للمساعدات الخيرية حول العالم، وتفرد إمارات الخير في مجالات الخير والعمل الإنساني كافة، فضلاً عن أنه يوم يرتبط باسم قائد عظيم، مؤسس دولة الخير والعطاء بلا حدود، ويجسد عنواناً للتسامح والمحبة والسلام، في وطن العطاء والريادة والإنسانية والتسامح والخير.

ويعتبر الاحتفاء بـ ((يوم زايد للعمل الإنساني))، تأكيداً على التزام أبناء الإمارات بإرث الشيخ زايد في العطاء وإغاثة المحتاج، ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف بقاع الأرض.

عطاء إنساني

ويستمد نموذج العطاء الإنساني الذي تقدمه الإمارات إلى العالم، مبادئه من رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تعلي قيمة التضامن الإنساني وتحث عليه، حيث أسس خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء، بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم.

كما أنشأ عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني ومجالاته جميعها، داخل الدولة وخارجها، وتنطلق من الإمارات اليوم أكثر من 40 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية، تغطي مساعدتها كافة دول العالم والشعوب المحتاجة والمتأثرة.

كما يعد الشيخ زايد من أكثر الشخصيات التاريخية الحاصلة على الأوسمة والنياشين الخاصة بالعطاء الإنساني والعمل الخيري، ففي عام 1985، منحت المنظمة الدولية للأجانب في جنيف ((الوثيقة الذهبية)) للشيخ زايد، باعتباره أهم شخصية لعام 1985.

ومنحت جامعة الدول العربية في عام 1993 ((وشاح رجل الإنماء والتنمية)) للشيخ زايد، وفي عام 1995، قدمت جمعية المؤرخين المغاربة للشيخ زايد بن سلطان ((الوسام الذهبي للتاريخ العربي)).

وذلك تقديراً منها لجهوده المتواصلة في خدمة العروبة والإسلام، واختير الشيخ زايد في عام 1995 ((الشخصية الإنمائية لعام 1995)) على مستوى العالم، وفي عام 1996، أهدت منظمة العمل العربية درع العمل للشيخ زايد، تقديراً من المنظمة لدوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك.

رسالة نبيلة

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توفير الدعم للمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة بدولها، ولاقت اهتماماً كبيراً من قبل الراحل الكبير، ما مكنها من أن تؤدي رسالتها الإنسانية النبيلة على أكمل وجه، ووصلت الأيادي البيضاء إلى كل صاحب حاجة.

حيث كانت هذه الجهات الإنسانية والخيرية منبراً لدعم الفقراء والمحتاجين، ومساندة المنكوبين والمتضررين، محققة لإنجازات إنسانية وخيرية، امتدت إلى كافة بقاع المعمورة، واستفاد منها ملايين البشر، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واليوم، نرى في معظم دول العالم الأثر الخيري والإنساني للشيخ زايد، حيث ثمة العديد من المؤسسات الطبية والثقافية والإنسانية التي تحمل اسمه، في مختلف أرجاء العالم، فقد حرص الشيخ زايد على تشييد المستشفيات والمراكز الصحية في كثير من دول العالم، واهتم ببناء المستشفيات والمراكز الصحية في الدول الفقيرة.

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