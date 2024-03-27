لطيفة بنت محمد تهنئ منتسبي «دبي للثقافة» بارتقاء الهيئة لفئة التميّز

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، منتسبي وعاملي هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي، معبّرة عن فخرها بجهودهم.
وقالت سموها، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر منصة ((إكس)): ((أهنّئ زملائي وزميلاتي في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي.. فخورة بكم وبجهودكم التي تؤهلنا اليوم للحصول على أحقيّة المنافسة على فئات منظومة التميّز الحكومي، وتساهم في تعزيز مكانة الهيئة بين مؤسسات الدولة)).
وأضافت سموها: ((هذا التقدّم يشكّل لحظة محورية تنعكس على المشهد الثقافي في الإمارة، ويمنحنا المزيد من الإصرار والعزيمة لتحقيق طموحات ورؤى قيادتنا الرشيدة المتطلعة دائماً نحو الريادة)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN27032024000110011019ID1108030202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.