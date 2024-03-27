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لطيفة بنت محمد تهنئ منتسبي «دبي للثقافة» بارتقاء الهيئة لفئة التميّز

3/27/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، منتسبي وعاملي هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي، معبّرة عن فخرها بجهودهم.

وقالت سموها، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر منصة ((إكس)): ((أهنّئ زملائي وزميلاتي في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي.. فخورة بكم وبجهودكم التي تؤهلنا اليوم للحصول على أحقيّة المنافسة على فئات منظومة التميّز الحكومي، وتساهم في تعزيز مكانة الهيئة بين مؤسسات الدولة)).

وأضافت سموها: ((هذا التقدّم يشكّل لحظة محورية تنعكس على المشهد الثقافي في الإمارة، ويمنحنا المزيد من الإصرار والعزيمة لتحقيق طموحات ورؤى قيادتنا الرشيدة المتطلعة دائماً نحو الريادة)).

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