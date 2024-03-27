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مجلس راشد النعيمي يستضيف أمسية لمركز الشباب العربي

3/27/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمسية خاصة نظمها مركز الشباب العربي بعنوان: ((الشباب العربي بين تطلعات سوق العمل وآمال ريادة الأعمال))، بمشاركة معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ونخبة من قادة المؤسسات الدولية والإقليمية ومجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب. وتحدث في الجلسة الرمضانية كل من: فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، وعلي مطر، رئيس شبكة لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد أبو النجا نجاتي، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إكزتس الشرق الأوسط. ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالحضور، وقال: نحن اليوم في عصر سريع النمو والحركة، ويجب علينا أن نواكب التقدم والتطور الذي يحدث ونتكيف معه حتى نحقق تطلعات حكومتنا ومجتمعاتنا، وإذا كان لدينا أهداف فيجب أن نعمل بإصرار عالٍ وعزيمة لتحقيقها، واليوم لدينا نجاحات كبيرة في عالمنا العربي، ومن أبرز أمثلتها معالي الدكتور سلطان النيادي، الذي أنجز أطول مهمة لرائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، وهو الإنجاز الذي نعتز به ويُسجل في تاريخ العرب كلهم.
تحديات وأضاف: قد تكون التحديات كبيرة والعقبات كثيرة أمام الرواد الشباب، ولكن بالرغم من كل تلك التحديات فإننا نحقق إنجازات تعود على العالم العربي بالخير، مؤكداً أن المنطقة العربية مليئة بالفرص الواعدة وقادرة على المنافسة والتفوق من خلال الاستثمار بطاقات الشباب. وتوجه معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بالشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي على مجلسه العامر، وأشار إلى أهمية مواكبة المتغيرات الحالية لضمان تقدم الشباب بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأكد أهمية تركيز رواد الأعمال على التعليم واكتساب المهارات وقياس العائد المادي والمعنوي من المشاريع، إلى جانب الاستفادة من البيئة المواتية التي توفرها دولة الإمارات لدعم المشاريع الناشئة واستقطاب المواهب الشابة. من جانبه، أكد المهندس محمد أبو النجا أن المتابع للشيخ راشد النعيمي يدرك مدى قربه من الشباب، وباعتباره قيادياً شاباً شغل مناصب مهمة، مثل رئاسته لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ودوره اليوم نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومجلسه العامر الذي بات عنواناً سنوياً للنقاشات الثقافية والاقتصادية والإعلامية المهمة، فضلاً عن أن هذه الجلسة متميزة بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، الذي يؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية بصفته وزيراً للشباب في دولة الإمارات، الذي حرص على أن يكون جزءاً من هذه الأمسية الرمضانية. بدوره، أشاد فادي غندور بالمكانة الكبيرة التي وصلت لها دولة الإمارات في جذب المواهب والشركات الناشئة، مؤكداً أن السبب وراء ذلك هو الحكمة والمرونة التي تتمتع بها قيادات الدولة. وقال غندور إنه لا شك في أن العالم العربي تغيّر كثيراً عما كان في الماضي، فهناك تطورات في أسواقنا، أولها توافر رؤوس الأموال، فاليوم نرى الصناديق السيادية للحكومات والصناديق الشخصية للعائلات التجارية الكبرى، إضافة إلى توافر البنية التحتية للاستثمار في الشركات الناشئة.

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