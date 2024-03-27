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«الوطني» يدعو إلى ضوابط موحدة للإعلانات الغذائية

3/27/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan) دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات. وتبنى المجلس خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 15 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن ((سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية))، طالب فيها بضرورة وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج للأغذية على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية. ترويج وأشارت إلى ضرورة إخضاع كافة الأغذية للرقابة، بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشأن سلامة الغذاء لعام 2015. ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشأته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الأزمات. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، في ردها على سؤال أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً، تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام. وبينت معالي الوزيرة، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألفاً و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم إيقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات. نظام الإبلاغ وأشارت إلى ورود 4606 بلاغات عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغا خاصاً بالأغذية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية. توصيات ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية. وأكد المجلس في توصياته أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية. برامج وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، واشتملت على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة.ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع ((سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية)). حيث حددت اللجنة في تقريرها 13 ملاحظة.وتطرقت الملاحظات إلى انتشار الإعلانات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود معايير وضوابط محددة، قد تؤثر سلباً على صحة أفراد المجتمع، والاختلاف في تنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد).

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