منال بنت محمد: لبنى القاسمي نموذج ريادي للمرأة الإماراتية والعربية

استضافت مؤسسة دبي للمرأة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في ((الحوار الرمضاني))، الذي تم تنظيمه ضمن مبادرة ((حوارات دبي للمرأة))، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تعزيز الوعي بالأدوار المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن ((حوارات دبي للمرأة))، تأتي في إطار حرص المؤسسة على إطلاق مبادرات تحقق أهداف خطتها الاستراتيجية، وخاصة محوري تطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، من خلال مشاركة الخبرات في مختلف المجالات.

وأكدت سموها أن معالي الشيخة لبنى القاسمي نموذج ريادي ملهم للمرأة الإماراتية والعربية، التي استطاعت بتفوقها العلمي وعطائها المهني والوطني، تحقيق نجاحات ملهمة ومتميزة في العديد من المجالات، فضلاً عن دورها في حكومة دولة الإمارات، من خلال توليها 4 مناصب وزارية عن جدارة واستحقاق، وستظل إحدى الرائدات اللاتي مهدن الطريق لأخريات حملن راية النجاحات الممتدة والمتواصلة للمرأة الإماراتية.

وأضافت سموها: معالي الشيخة لبنى القاسمي واحدة من الشخصيات الوطنية والاقتصادية البارزة محليا وعالميا، ولها بصمة مؤثرة في الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والتنمية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ملف التسامح والتعايش، وأدعو كل الإماراتيات الطموحات إلى الاستفادة من تجربتها الملهمة، لافتة سموها إلى أن الاستفادة الصحيحة من التجارب النوعية، تختصر الكثير من الخطوات على طريق النجاح والتميز.

محطات هامة

وعقد ((الحوار الرمضاني)) في مقر مؤسسة دبي للمرأة، بحضور مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وموزة سعيد المري عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة، وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة، وعدد من القياديات بالدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وأدارته الإعلامية صفية الشحي.

وتحدثت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الحوار الرمضاني، عن أهم المحطات في حياتها المهنية، منذ تخرجها في جامعة تشيكو بولاية كاليفورنيا ((CSUChico)) بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملها بالقطاعين الخاص وشبه الحكومي، مروراً بتوليها 4 مناصب وزارية في حكومة دولة الإمارات، والقيم الأساسية التي استمرت كمعايير حاكمة لها طوال هذه المسيرة.

شخصية ملهمة

وفي بداية الجلسة، توجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالشكر لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعوتها للتحدث في ((الحوار الرمضاني))، مؤكدة أن سموها شخصية ملهمة في دعم المرأة، وقالت: ((فخورون في الإمارات بوصولنا إلى المركز الـ 7 عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وهذا إنجاز غير عادي لدولتنا، ونتاج جهود كبيرة، وقيادة ناجحة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف الحيوي، وبفضل خطط العمل والبرامج الاستراتيجية التي وضعتها سموها لتحقيق رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة، التي منحت دعم المرأة كل الاهتمام )).

وثمنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة، والتأثير محلياً وإقليمياً ودولياً في ملف التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن دعم المرأة يعزز قصة الإمارات الملهمة.

تميز

وعن أول تجربة قيادية في حياتها، قالت إن القيادة دائماً ما تكون على كافة المستويات، من أعلى المناصب إلى أقلها، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها عملت في عدة مؤسسات قبل اختيارها وزيرة للاقتصاد والتخطيط في عام 2004.

حيث بدأت عملها كمهندسة تكنولوجيا معلومات، بإحدى شركات القطاع الخاص براتب 5 آلاف درهم، ثم عملت في جامعة الإمارات، وفي عام 1993، انتقلت للعمل في سلطة موانئ دبي، وقالت: ((عملت مع فريق عمل متميز، على استراتيجية لرفع مستوى الأداء بموانئ دبي لمكانة عالمية، من حيث سرعة تناول الحاويات بالاعتماد على التقنية.

حيث كانت هذه أول تجربة قيادية غير عادية بالنسبة لي، وفخورة بأنني كنت أول امرأة تتولى فيها منصب مدير للتقنية، وأعتبر أن هذه التجربة التي استمرت 7 سنوات، بقيادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، من التجارب القيادية المميزة في حياتي وأعتز بها كثيراً))، معتبرةً أن ((موانئ دبي جامعة حيوية للتعلم، كما كانت التقنيات التي تم تطبيقها في ذلك الوقت جزءاً من نجاح الشركة التي أصبحت في ما بعد تمتلك وتدير شبكة واسعة من الموانئ ومحطات الحاويات في قارات العالم الست)).

حب التخصص

وعادت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى مرحلة الدراسة الجامعية بالولايات المتحدة، حيث درست تقنية المعلومات عن حب وشغف، بعد تخرجها في الثانوية العامة بتفوق في دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا في ذلك الوقت لم تكن على النحو الحالي من الإقبال الكبير، خاصةً من قبل الفتيات، مؤكدةً أن دعم وتشجيع أسرتها لاختيارها هذا التخصص الدراسي، كان له دور كبير في تفوقها به.

والاستفادة منه كثيراً في حياتها العملية، وشددت على أهمية حب التخصص والانضباط والالتزام، كركائز هامة للنجاح والإبداع، مؤكدةً في ذات الوقت أن النجاح وتحقيق إنجازات مفيدة في العمل، أهم بكثير من البحث عن الشهرة.

قائد استثنائي

وانتقل الحوار إلى عملها كأول امرأة في الإمارات تتولى منصباً وزارياً في عام 2004، فقالت إن هذا الأمر كان لحظة فارقة في حياتها، ولكنها قبل ذلك عملت لمدة 12 سنة في موانئ دبي، وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو معلمي الأول في مسيرتي المهنية والقيادية.

فسموه قائد استثنائي، تخرج في مدرسته عدد هائل من القياديين، وكل منهم يعمل معه قياديون عديدون من النساء والرجال، وهذا هو القائد الحقيقي الذي يحرص على بناء قيادات عديدة.. كما أنني أعتبر نفسي محظوظة، بأنني عملت في حكومة الدولة ومجلس الوزراء لمدة 13 سنة، تحت قيادة سموه، حيث تعلمت منه الكثير والكثير)).

وأشارت إلى أنها كانت أول امرأة تفوز بجائزة الموظف الحكومي المتميز عام 1999، ثم تم تأسيس تجاري دوت كوم عام 2000، كأول شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية باللغة العربية، حيث تولت منصب الرئيس التنفيذي، وقالت:

((كان هذا القرار نقلة نوعية أخرى في حياتي المهنية، حيث منحني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤولية كبيرة مع بدايات الحكومة الإلكترونية في دبي، لقد تعلمنا من سموه أن يكون تفكيرنا استباقياً، وهذا ما ساعدنا في تحقيق ريادة دبي إقليمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، فرغم أن مستشارين وخبراء عالميين رأوها فكرة مستحيلة النجاح.

وأن مصير الشركة هو الفشل، إلا أن الإيمان بالفكرة والإصرار على تنفيذها، والتعلم في مدرسة اللامستحيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان وراء نجاح الشركة، وارتفاع قيمتها من 5 ملايين دولار عند التأسيس، إلى 70 مليون دولار خلال 3 سنوات فقط، فوراء قصة النجاح هذه فكر ملهم ورؤية استباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإيمانه بالأفكار الإبداعية، ومنحه الثقة لفرق العمل)).

لحظة فارقة

وأضافت أن اختيارها في عام 2004، كأول امرأة إماراتية في منصب وزاري، كان لحظة فارقة في حياتها، فبعد أن كانت تقود فريق عمل من 19 موظفاً بتجاري دوت كوم، وقبل ذلك قيادتها لـ 90 موظفاً في إدارة تقنية المعلومات بموانئ دبي، أصبحت قائدة لنحو 300 موظف تم دمجهم بين وزارتي التخطيط والاقتصاد في وزارة واحدة، وقالت:

((في البداية انتابني شعور بالقلق والخوف من هذه المسؤولية الكبيرة، لكن هذا الشعور سرعان ما زال، حينما تذكرت أن القيادة الرشيدة هي التي اختارتني لهذا المنصب، وأن القيادة في الإمارات دائماً سند وظهر للقادة، وتأخذ بيدهم للنجاح، وكان هذا التحول في التفكير والشعور بالخوف من المنصب الوزاري، إلى الثقة بالذات، النابعة من ثقة القيادة في الكوادر الوطنية، لحظة فارقة بالنسبة لي)).

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن ثقة القيادة الرشيدة في قدرات المرأة الإماراتية والقيادات النسائية، ومنحهن المسؤولية، وراء نجاحهن، مضيفةً:

((من حظنا في الإمارات أن القيادة التي تضع ثقتها في شخص وتوليه مسؤولية معينة، تظل سنداً له ولا تتركه للفشل، وهذا مقوم رئيس للنجاح في المناصب القيادية، ولهذا وصلت الإمارات لمكانة عالمية متقدمة متفوقة على كثير من دول الغرب، في مجالات عديدة، منها التكنولوجيا والفضاء.

وأضافت: ((مع كل ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاح وتفوق، إلا أنها تظل متمسكة بتقاليدها وأخلاقها الإماراتية، التي نعتز ونفخر بها، لأن مؤسسي الدولة كانوا قادة بالفطرة، ويحبون الخير لشعبهم ولكل شعوب العالم. إن ما وصلنا إليه حالياً من مكانة عالمية مرموقة، هو نتيجة لعزيمة الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وما أرسوه لدينا من قيم ومبادئ)).

بعد إنساني

وتطرق الحوار مع معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى فلسفة القيادة من وجهة نظرها، فقالت: ((في كل مجال عملت به، سواء في موانئ دبي، أو تجاري دوت كوم، أو بحكومة الإمارات، هناك مبدأ هام ظل حاكماً وملازماً لي، هو البعد الإنساني، والإحساس بفريق العمل، والاعتراف بدوره وجهوده في تحقيق النجاح، فهو ليس نتاج جهد فردي لقائد العمل، بل قبله لفريق العمل، مؤكدةً أن الإنسانية والمصداقية والإحساس بفريق العمل وأحوالهم الاجتماعية، أمر مهم في القيادة الناجحة.

وأضافت: ((لم يعد هناك مجال عمل حكر على الرجال، وأعتبر أن جيلي كان جسراً لفتيات أخريات واصلن المسيرة من بعدنا في مختلف المجالات.. حالياً توجد آفاق واسعة أمام الفتيات، أكثر مما كان لجيلنا، وعليهن استثمار هذه الفرص، بالاستفادة من تجارب الأجيال السابقة.. المجال مفتوح للطموحات، وأنا سعيدة بأنهن يتمتعن بطاقة إيجابية، وإقبال على النجاح والإلهام والفكر الابتكاري)).

وعن التحديات والفرص أمام المرأة في الوقت الراهن، قالت إن وجود التحديات في بيئة العمل أمر طبيعي، وعلى الإنسان أن يتعامل معها بإيجابية وإصرار على النجاح، مضيفةً أنها عملت في نحو 10 وظائف، وبالتأكيد لم يكن الطريق فيها مفروشاً بالورود، وتعاملت مع كل وظيفة على أنها مرحلة تمهيدية للوظيفة اللاحقة وقالت:

((على الإنسان أن يقيم نفسه وكفاءته في كل وظيفة، ومدى إمكانية الاستمرار فيها أو التوقف والاتجاه لوظيفة أو مجال آخر، وهذا شيء إيجابي)).

كما أكدت على أهمية التعلم وخوض التجارب والانفتاح على الثقافات الأخرى في حياة الإنسان، مع حفاظه على شخصيته وتقاليده، وقالت: ((هذا ما فعلته خلال فترة دراستي الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات.. حرصت خلالها على التعلم من الثقافات التي عايشتها، جنباً إلى جنب مع التعليم الأكاديمي، وهذا أفادني كثيراً في حياتي المهنية والشخصية)).

واعتبرت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دور المرأة كأم، هو أعظم دور قيادي في حياة المرأة، فهي تبني وتعد أجيالاً، وتغرس فيهم القيم والمبادئ.

وعن تعزيز حضور وفاعلية المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية في القطاع الخاص، مثلما تحقق في القطاع الحكومي، قالت إن تعزيز وجود المرأة في مجالس الإدارة أمر مهم.

وهو ما نخطو نحوه حالياً، مشيدةً في هذا الصدد بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتعاون القائم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوجهت بالنصيحة للقياديات المؤهلات بأن عليهن السعي للترشح لعضوية مجالس الإدارة، بالتقدم لشغل هذه المواقع في الشركات التي لديها قواعد بيانات بهذا الصدد، معربةً عن ثقتها في نجاح المرأة وتأثيرها بهذه المناصب.

وأشارت إلى أهمية مراعاة الجانب الإنساني في العمل، وتعزيز مبدأ الفريق الواحد، وذكرت قصة لموظف من الجالية الهندية، حين تعرضت والدته لوعكة صحية، استدعت سفره لموطنه للاطمئنان عليها، في حين كانت ظروف العمل تتطلب وجوده وعدم غيابه لحالة طارئة في العمل، إلا أنها أصرت على أن يسافر للاطمئنان على والدته.

وبعد عودته إلى الإمارات بأسبوعين لمواصلة عمله، توفيت والدته، الأمر الذي جعله يتذكر بامتنان هذا الموقف الإنساني، لافتة إلى أنها لم تكسب خلال مسيرتها العملية التي امتدت على مدار 35 عاماً، تنقلت خلالها بين 10 وظائف، سوى حب الناس والسمعة الطيبة، مؤكدة أن هذا هو المكسب الحقيقي لأي قيادي.

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