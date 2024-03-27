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الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

3/27/2024 7:18:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan) واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر العامر للسلام على سموهما، وتهنئتهما بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين. والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ووفود الجاليات. وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية، وأن يعيد عليهما هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والمسرات والرخاء. حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين. الفجيرة كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وحضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة. أم القيوين كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، ترافقها ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والسفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، وطارق خالد إبراهيم، المستشار بقنصلية مملكة البحرين في دبي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية الشقيقة، الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من وفد مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، والمتطوعين في المركز، وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، ووفد من جمعية أم القيوين للفنون الشعبية، وجمعية بن ماجد للفنون الشعبية برأس الخيمة. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة؛ حيث توجّه الجميع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين. رأس الخيمة وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من كبار المسؤولين.

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