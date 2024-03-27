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«طيور الخير» تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات شمال غزة

3/27/2024 7:18:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن عملية ((الفارس الشهم 3))؛ تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية ((طيور الخير)) الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة. ويعد هذا الإسقاط الجوي هو الأكبر منذ انطلاق عملية ((طيور الخير))، حيث تم عبر 3 طائرات حملت 90 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة. ووصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 664 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار ((عملية الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة. دعم متواصل وتواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 142، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 195 طائرة مساعدات، و624 شاحنة نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن تحمل المساعدات، وسفينة رابعة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة. وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية إلى غزة 21175 طناً، كما بلغ عدد أطنان الإنزال الجوي ضمن عملية ((طيور الخير))؛ 664 طناً. وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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