11,806 وحدات مُباعة في «داماك هيلز 2» منذ بداية المشروع

كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن معلومات قيّمة تُسلط الضوء على الوحدات السكنية في مجتمع ((داماك هيلز 2))، باعتبارها إحدى أكثر الوحدات مبيعاً في دولة الإمارات، إذ سجّلت الوحدات التي على الخارطة متوسط نمو قوياً بنسبة 16% في سعر القدم المربعة من عام 2021 إلى نهاية عام 2023.

يغطي هذا المشروع الرئيسي المملوك من قبل شركة داماك العقارية مساحة 55 مليون قدم مربعة، ويُقدم تجربة فريدة من نوعها في الحياة المجتمعية في دبي، ويوفر أيضاً أسلوب حياة يجمع بين الاسترخاء والترفيه وجمال الطبيعة للمقيمين والزوار على حد السواء. ويعزز ارتفاع الطلب على المجتمع من جاذبيته للمشترين، مع تسجيله 11,806 وحدات مُباعة، ما يجعله واحداً من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي ودولة الإمارات.

إن الارتفاع الكبير في معاملات السوق الثانوية هو من المؤشرات بالغة الأهمية على نمو مجتمع ((داماك هيلز 2)) كمجتمع معروف ومرغوب للملاك. ولقد بيع ما يقرب من 1700 وحدة في السوق الثانوية على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها، ما يظهر الطلب الشديد على وحدات الفلل داخل المجتمع. ويعزز سوق الإيجار المزدهر جاذبية المجتمع، إذ يستفيد المستثمرون من ارتفاع قيم الإيجار. ويؤكد هذا الاتجاه ثقة المستثمرين والمقيمين الذين يدركون قيمة وجاذبية عقارات مجتمع ((داماك هيلز 2)) والتي أصبحت تضم اليوم أكثر من 30 ألف ساكن.

وتتمتع الفلل السكنية بمكانة رائدة في مجتمع ((داماك هيلز 2))، مع نمو مذهل بنسبة 22% على مدى ثلاث سنوات من عام 2021 إلى عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن سبع مجموعات داخل المجتمع سجلت ارتفاعاً مكوناً من رقمين في القيمة الرأسمالية على مدار العامين الماضيين، ما يشير أيضاً إلى النمو المستمر والطلب المتزايد. تتميز مجموعة ((أكويليجيا)) كمثال رئيسي لوحدات الفلل المرغوبة المكونة من ثلاث وست غرف نوم داخل مجتمع ((داماك هيلز 2)).

وشهدت الشقق التي على الخارطة نمواً ملحوظاً، مع زيادة قوية في متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 16% مع بداية عام 2023 مقارنةً بعام 2021. كذلك هناك نمو ملحوظ في الشقق المكونة من غرفتي نوم ووحدات الاستوديو بمعدلات نمو مذهلة بلغت 37% و36% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

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