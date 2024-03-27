95 % إشغالاً متوقعاً لفنادق دبي في عيد الفطر

استنفر القطاع الفندقي في دبي جميع كوادره استعداداً لاستقبال تدفقات الزوار خلال عطلة عيد الفطر، في ظل التوقعات الأولية بارتفاع متوسط إشغال الفنادق في الإمارة خلال عطلة العيد لنسب تتراوح بين 85 – 95 %، وذلك بدعم من السياحة المحلية والخليجية التي استحوذت على حصة تصل إلى أكثر من 60 % من إشغال الغرف، وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة في القطاع الفندقي.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال، حيث وصلت إلى ذروتها خاصة في الفنادق القريبة من مراكز التسوق والفنادق الشاطئية الأكثر طلباً، إضافة إلى الفنادق التي تقع على شارع الشيخ زايد.

ودخلت استعدادات الفنادق مراحلها النهائية خلال فترة عيد الفطر من خلال الإعداد لقوائم من العروض المتنوعة بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء، حيث قامت معظم الفنادق بمنع الإجازات لكوادرها البشرية خلال فترة الأعياد استعداداً لاستقبال الزوار.

وقال مسؤولون في قطاع الفنادق استطلعت ((البيان)) آراءهم، إن هناك منافسة كبيرة بين الفنادق على استقطاب العائلات من السوق المحلي والأسواق الخليجية التي تشكل أكثر من 60 % من مجمل الضيوف في الفنادق خلال العيد، مشيرين إلى أن الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب.

برامج الولاء

ومن جهته قال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: إنه مع اقتراب عطلة عيد الفطر الطويلة من المتوقع أن تصل نسبة الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر إلى أكثر من

95 % وبمتوسط إقامة ليلتين وذلك في ظل المؤشرات الأولية على ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي والسوق المحلي.

وأضاف الأسمر أنه تم إجراء أكثر من 23 % من الحجوزات بشكل مبكر من خلال برنامج الولاء ((روتانا ريواردز))، والذي يوفر للضيوف فرصة مثالية للحصول على أفضل الأسعار، مشيراً إلى أن غالبية الحجوزات التي تم إجراؤها كانت من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تشهد فنادق روتانا إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية والدولية.

مستويات تصاعدية

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة لإشراق للضيافة، إن فنادق دبي بدأت تسجل مستويات تصاعدية في الحجوزات خلال فترة العيد، متوقعاً أن تتخطى مستويات الإشغال 90 % خلال عطلة الفطر لتصل في بعض الفنادق إلى حد الكمال، مشيراً إلى أن الطلب يتسارع مع ارتفاع معدل الحجوزات كلما اقترب موعد عطلة عيد الفطر.

وأشار بشارة إلى أن دبي تمتلك جاذبية كبيرة بالنسبة للطلب السياحي من داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن حركة السياحة الداخلية تشهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعياد والمناسبات، إضافة إلى استمرار معدلات التدفق السياحي من خارج الدولة.

وقال بشارة إن إشراق للضيافة التي تمتلك 8 فنادق من فئة الخمس والأربع والثلاث نجوم تتراوح نسبة الإشغال في فنادقها بحلول عيد الفطر بين 85 إلى 95 % وقد تتجاوز ذلك في بعض الفنادق في ظل المؤشرات الأولية على ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق لا سيما من السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على أسعار الغرف الفندقية من أهمها ارتفاع مستويات الطلب بالإضافة إلى مستوى الفندق وموقعه.

وقال إن معدلات الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر المتوقع أن تكون طويلة لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع تجاوزت الحجوزات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 %، موضحاً أن هذا الأداء يأتي بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي نظراً لارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالمياً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة السياحة الداخلية.

وأوضح أن أداء فنادق دبي خلال عطلة العيد يأتي امتداد للأداء الاستثنائي الذي تسجله الفنادق منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن أداء فنادق دبي خلال يناير الماضي يعتبر أفضل أداء خلال شهر يناير منذ 2020.

فعاليات ترفيهية

وتوقع رأفت قوطة، مدير عام فندق إيكوس الفرجان و كورال ديرة دبي، وصول نسبة الإشغالات خلال فترة عيد الفطر إلى 100 % أغلبها من دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق المحلي، ورابطة الدول المستقلة، في ظل احتضان دبي للكثير من الفعاليات الترفيهية والعائلية المتنوعة والطقس المعتدل.

وأشاد قوطة بمكانة دبي الراسخة على صعيد خريطة الفعاليات العالمية، وقال مع اقتراب عيد الفطر السعيد يطرح فندق إيكوس الفرجان عدداً من العروض المتنوعة والتي ستجد قبولاً واسعاً لدى أصحاب الذوق الرفيع من العملاء. وتتنوع عروض الفندق ما بين المأكولات التقليدية والأطباق الشهية إضافة إلى باقات الإقامة لتجربة استثنائية ومتميزة.

نسبة الحجوزات

وعلق شريف مدكور مدير عام ميديا روتانا، دبي: ((خلال شهر رمضان المبارك، شهد فندق ميديا روتانا، دبي ارتفاعاً كبيراً في نسبة الحجوزات، والتي تجاوزت نسبة الإشغال في الأعوام السابقة في رمضان.

وربما يعود ذلك إلى توقيت رمضان هذا العام، الذي يصادف شهر مارس، والذي يعتبر الوقت الأروع في الإمارات للطقس، حيث يعتبر شتاء دبي أفضل شتاء في العالم، وهو وقت مناسب للسفر والاستجمام للكثير من الزائرين)).

وقد شهدت مطاعم الفندق إقبالاً كبيراً وعلى وجه الخصوص مطعم تشانلز الذي يقدم إفطاراً رائعاً ويتميز بتشكيلة واسعة من الأطباق الشهية من مختلف الأصناف العربية والعالمية، مما جذب الكثير من الزوار والنزلاء.

ومع حلول عيد الفطر السعيد، يتوقع مدكور أن ترتفع نسبة الإشغال في فندق ميديا روتانا، دبي إلى مستويات عالية تتجاوز 90 %. وتستعد المطاعم للاحتفال بالعيد عن طريق تقديم برانش العيد في مطعم تشانلز، والذي يتيح للزوار تناول مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والآسيوية والعالمية، والاستمتاع بأجواء المرح والاحتفال التي يقدمها الفندق في هذه المناسبة الخاصة.

وجهة سياحية

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا دبي: ((تعتبر دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث تجذب الزوار من مختلف الجنسيات بفضل مزيجها الفريد من الثقافات والمعالم السياحية الرائعة. ومع اقتراب عيد الفطر تتجه أنظار العديد من السياح إلى هذه المدينة النابضة بالحياة، ومن ثم فإن الاستعدادات اللازمة تجري في فنادق دبي لاستقبال هذه التدفقات الكبيرة من الزوار)).

وأضاف: من بين هذه الفنادق يبرز فندق البندر روتانا بمكانته البارزة وجاهزيته العالية لاستقبال الضيوف خلال فترة عيد الفطر. يُعد فندق البندر روتانا من الوجهات الفاخرة في دبي، حيث يجمع بين الفخامة والراحة والخدمات الاستثنائية.

وأشار إلى أن استعدادات فندق البندر روتانا لاستقبال زواره خلال فترة العيد تتضح من خلال عدة جوانب، أولها الاستعداد اللوجستي: يتمثل الاستعداد الأساسي لأي فندق في توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لضمان راحة وسلامة الضيوف.

وثانياً تقديم الترفيه والتسلية: يهتم فندق البندر روتانا بتقديم برامج ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يُعد العيد مناسبة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الاجتماعية، وثالثاً تقديم العروض والخصومات: يعتبر عيد الفطر فترة مميزة لتقديم العروض والخصومات التي تجذب الزوار وتحفزهم على الإقامة في الفندق.

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