الاحترار العالمي يمضي على نحو أسرع مما توقعه العلماء

يا له من مثال للتوقيت السيئ! ففي بداية الأسبوع الفائت، لاقى أمين ناصر رئيس أكبر شركة نفط في العالم، ((أرامكو السعودية))، ترحيباً حين أعلن في مؤتمر ((سيراويك)) للطاقة في هيوستن أنه حان الوقت ((للتخلي عن وهم الاستغناء التدريجي عن النفط والغاز)). وقال أمين ناصر إنه بدلاً من ذلك يحتاج العالم إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري؛ لتلبية الطلب في وقت تعاني فيه عملية التحول إلى الطاقة النظيفة ((من فشل ذريع على عدة أصعدة)).

وفي اليوم التالي، لم تحظ رئيسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ((سيليست ياولو))، بأي تصفيق بعد إصدار تقرير كشف أنه لم يتم تحطيم الأرقام القياسية للمناخ فحسب، بل تم تجاوزها خلال عام 2023، وهو العام الأحر على الإطلاق. فقد تعرضت أكثر من 90% من محيطات العالم لموجات حارة، وفقدت الأنهار الجليدية أكبر قدر من الجليد على الإطلاق، وتراجع حجم الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية إلى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق.

فمن السهل الاعتقاد بأننا سبق أن واجهنا هذا الوضع من قبل. فقد قضى المسؤولون التنفيذيون بقطاع النفط والغاز والفحم سنوات يصرّون على ضرورة تلبية الطلب على الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يشكل محرك الاقتصاد العالمي. حتى إن شركات النفط الأوروبية ذات التوجه الفكري الأخضر قلّصت أخيراً أهدافها المناخية عقب ارتفاع أسعار الطاقة، كما سحب كبار المستثمرين دعمهم لمبادرات العمل المناخي التي انضموا إليها أخيراً. أما الوكالات الأممية فحذّرت باستمرار من أن هذه الأنواع من الوقود هي السبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري التي تزداد خطورة.

ومع ذلك، حينما يتعلق الأمر بالحالة الحالية للمناخ، فإننا لم نواجه وضعاً مثل هذا من قبل. وهناك جوانب لم تحظ بفهم كافٍ، فدرجات حرارة العالم ترتفع الآن بوتيرة لم يتوقعها العلماء، وما يثير القلق أنهم لم يتعرّفوا عليها بشكل كامل بعد. وخلال مؤتمر عقدته صحيفة فاينانشال تايمز هذا الشهر، قال رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، جيم سكيا، إنّ الارتفاع في درجات الحرارة العام الماضي كان ((أسرع مما كنا نتوقع جميعاً)). وتابع: ((كان الأمر مفاجئاً.. وصلت درجات حرارة المحيطات إلى مستويات تجاوزت السجلات التاريخية.. لقد كانت فوق العادة وما زلنا بحاجة إلى المزيد من العمل لفهمها وتفسيرها بشكل أفضل)).

وقد جرى إيضاح الآثار المخيفة المترتبة على هذه النتائج من قبل غافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا في نيويورك. وفي مقال نُشر بمجلة نيتشر، حذّر شميدت من أن البيانات قد تشير إلى أن احترار الكوكب يسبب تغييرات جذرية في كيفية عمل النظام المناخي. وأضاف إنّ الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة عام 2023 ((كان غير متوقع))، وكشف عن ((فجوة معرفية غير مسبوقة)) تم التفكير فيها للمرة الأولى منذ أن بدأت بيانات الأقمار الصناعية إعطاء العلماء رؤية لحظية للنظام المناخي قبل نحو 40 عاماً. وقد تعني هذه الفجوة أن لدينا فهماً متأرجحاً لما ينتظرنا في المستقبل - وهو ما يثير القلق عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمعدلات الجفاف وهطول الأمطار، التي تؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء. في حين تتنوع النظريات حول الارتفاع غير المتوقع في درجات الحرارة بين زيادة النشاط الشمسي قبل ذروة النشاط الشمسي المتوقعة، إلى قواعد جديدة بشأن وقود الشحن النظيف، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الكبريت. ولدى مركبات الكبريت تأثير تبريد على الغلاف الجوي.

إلا أنّ تقديم تفسير وافٍ لا يزال هدفاً بعيد المنال، ويبرز ذلك انعكاساً قوياً للتاريخ. فقد شغل منصب شميدت في ناسا ذات يوم عالم آخر هو جيمس هانسن، الذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي في عام 1988 محذّراً العالم من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد بدأت.

ولم يتغاض العالم تماماً عن تحذيرات ((هانسن)) في السنوات الـ36 التي تلت ذلك، ولكنه لم يأخذها على محمل الجد بالقدر الكافي. وقد يفضل رؤساء شركات النفط الحثّ على بقاء الأمور على حالها. لكن لن يتمكنوا أو أي شخص آخر من تجاهل ما يظهره لنا العلم مرة أخرى حيال التهديدات المناخية التي تسير في طريق مجهول.

هيئة التحرير

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز