Thursday, 28 March 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الإمارات للألمنيوم» تسرع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي

3/27/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت ((الإمارات العالمية للألمنيوم))، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة ((اس ايه بي)) (SAP) لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج S/4HANA من شركة SAP، وذلك لتسريع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التحول الرقمي.

وتستخدم ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) التطبيقات التي توفرها شركة SAP لإدارة العمليات ومن ضمنها التسويق والمبيعات وسلسلة الإمداد والتمويل والموارد البشرية وتخطيط الإنتاج والصيانة في جميع مواقعها على مستوى العالم. وتعمل أنظمة الشركة حالياً على معالجة أكثر من 150.000 معاملة تجارية شهرياً.

ويسهم تطبيق برنامج S/4 HANA إلى رفع سرعة معالجة البيانات بمعدل 30 ضعفاً وتعزيز سهولة تطوير أنظمة الحوسبة في الشركة في المستقبل ودعم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة بصورة فورية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم.

ونطمح لتحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة. وتسهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص لتنمية الأعمال في جميع النواحي الإدارية بالإضافة إلى العمليات الصناعية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27032024000110011019ID1108030187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث