«أدنوك» تنتج أول كمية نفط خام من منطقة «بلبازيم» البحرية

أعلنت ((أدنوك)) عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة ((بلبازيم)) البحرية ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول. وتتولي شركة ((الياسات البترولية))، وهي مشروع مشترك بين ((أدنوك)) و((مؤسسة البترول الوطنية الصينية)) ((CNPC)) إدارة منطقة ((بلبازيم)) البحرية.

وتتبنى ((أدنوك)) نهجاً مبتكراً لتطوير المنطقة يُركز على الاستفادة من مجالات التكامل والتآزر في العمليات التشغيلية في الحقول المجاورة، ويوظف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لرفع الكفاءة وتعزيز السلامة بالتزامن مع خفض الانبعاثات والتكلفة.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في ((أدنوك)): ((يعكس بدء إنتاج النفط الخام من منطقة ((بلبازيم)) البحرية نجاح الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية والعلاقات الثنائية القوية والراسخة بين دولة الإمارات والصين.

وضمن جهودها المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي، تُركز ((أدنوك)) على خفض الأثر البيئي لعملياتها في سعيها المستمر لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من الطاقة للعملاء محلياً ودولياً)).

ومن المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل ((بلبازيم)) البحري تدريجياً لتصل إلى 45 ألف برميل يومياً من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب، مما يساهم في تحقيق هدف ((أدنوك)) المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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