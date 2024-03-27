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«دوموتكس الشرق الأوسط» يجمع عمالقة صناعة السجاد في دبي

3/27/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن دوموتكس الشرق الأوسط 2024، المعرض التجاري الرائد لصناعة السجاد والأرضيات، والمقرر انعقاده في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، في مركز دبي التجاري العالمي، أن هذه النسخة تمثل حدثاً تاريخياً، حيث ستكون الفعالية الأولى في دبي التي تجمع ((الأربعة الكبار)) في صناعة السجاد والأرضيات، وهم: ((مرينوس))، ((النساجون الشرقيون))، ((سولومون كاربتس))، و((العبد اللطيف))، تحت سقف واحد، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة، مثل شركة عظيم سيلك، التي تعرض أحدث ابتكاراتها وحرفيتها الرائعة في سوق الشرق الأوسط.

وأعربت ياسمين خميس رئيسة مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، عن سعادتها بهذا الحدث، قائلة: ((نحن نتطلّع إلى أن نكون جزءاً من دوموتكس الشرق الأوسط في شهر أبريل. إنها الفرصة المثالية لعرض أحدث ابتكاراتنا، وأبرز إنجازاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. ونحن نتطلّع قُدماً للقاء أصحاب الاختصاص الآخرين، وتأسيس علاقات عمل جديدة في دبي)).

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