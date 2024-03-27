ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، ارتفاعاً غير متوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الحالي.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 3.2 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.3 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار مليوني برميل.

وبرغم زيادة المخزون خلال الأسبوع الماضي، فإنه ظل أقل بنسبة 2% عن متوسطه خلال الفترة نفسها من العام طوال السنوات الخمس الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون البنزين ارتفع، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 1.3 مليون برميل، لكنه ما زال أقل بنسبة 1% عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 1.2 مليون برميل، ليقل بنسبة 6% عن متوسطه للسنوات الخمس الماضية.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لشركات النفط الأمريكية، أول من أمس، ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 9.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مخزون النفط

في مجمع مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.4 مليون برميل، برغم تراجع مخزونات البنزين بشكل عام.

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