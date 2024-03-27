قاضٍ أمريكي يحسم الجدل حول سرقة قصة «باتمان»

حسم قاضٍ أمريكي الجدل المثار حول سرقة قصة «باتمان» (الرجل الوطواط) لعام 2022.

وحكم القاضي الاتحادي في مانهاتن، أمس، بأن شركة «وارنر برذرز إنترتيمنت» لم تسرق الحبكة القصصية للفيلم من الكاتب الذي ألَّف قصة (باتمان: كيبد كروسيدر) قبل ثلاثة عقود.

وذكر القاضي بول إنجلماير أيضاً أن الكاتب كريستوفر وزنياك انتهك حقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة «دي.سي كوميكس» التي استعانت بخدماته على أساس مستقل عام 1990 عندما ألَّف كتاب (ذي ألتميت ريدل) أو «اللغز الخفي»، الذي سُمي لاحقاً (ذا بلايند مانز هات) أو «قبعة الرجل الأشقر».

وقال تيري باركر، محامي وزنياك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة، وندرس خطواتنا التالية».

وأوضح وزنياك أنه «ذُهل» عندما علم أن حبكة «باتمان» كانت متطابقة تقريباً مع كتاب ذا ألتميت ريدل عن قصة ريدلر الذي يروع مدينة جوثام المثقلة بالجرائم وتقع تحت سيطرة عصابة مصرفية فاسدة.

لكن في قرار مؤلف من 45 صفحة، قال إنجلماير إن وزنياك استخدم عمداً وبدون موافقة مواد من أعمال شركة دي.سي كوميكس في قصته.

وأضاف القاضي أن «استخدام القصة لشخصية باتمان والعناصر المحمية المحيطة بها هو انتهاك واضح وصارخ لحقوق الطبع والنشر».

وذكر إنجلماير أيضاً أن أوجه التشابه بين قصص القتلة المتسلسلين المنعزلين العازمين على تدمير المجتمع، والأشرار شائعة جداً بين تلك الأعمال، بحيث لا يمكن من خلالها دعم دعوة وزنياك فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر.

واستشهد القاضي بأفلام من بينها قصة الجزء الثالث من سلسلة ستار وورز عن استسلام أناكين سكاي ووكر للجانب المظلم من القوة وتحوله إلى شخصية دارث فيدر الشريرة.

ورفع وزنياك دعوى قضائية ضد وارنر برذرز في أكتوبر 2022، ثم رفعت شركة دي.سي كوميكس التي تمتلك آلافاً من حقوق النشر لأعمال باتمان يعود تاريخها إلى 1941 دعوى قضائية ضد وزنياك بعد شهرين.