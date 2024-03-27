لاتفيا تطرد دبلوماسياً روسياً.. وموسكو: سنقوم بالرد المناسب

أعلنت وزارة الخارجية في لاتفيا أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في ريجا شخصاً غير مرغوب فيه وطردته من البلاد.

وبناءً على طلب وزارة الخارجية، يجب على الدبلوماسي مغادرة لاتفيا بحلول 10 أبريل. وتم إخطار القائم بالأعمال في البعثة الروسية بهذه الخطوة في بيان أمس.

وذكر بيان الخارجية اللاتفية أن قرار طرد الدبلوماسي الروسي يعود لما وصفه الجانب اللاتفي بـ«الاتصالات العامة غير المقبولة والاستفزازية التي قامت بها السفارة على مدى فترة ممتدة» في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال البيان إنه رغم لفت النظر على نحو متكرر، انخرطت السفارة الروسية في اتصالات عامة خاطئة تهدف إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة في لاتفيا وإثارة الكراهية في المجتمع. ولم تتطرق وزارة الخارجية إلى أي تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستردّ على قرار لاتفيا بطرد دبلومسي روسي.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المسؤول قوله: «روسيا ستقوم بالرد المناسب».

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا ودول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، يسودها التوتر في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022.

وتعد الدول الثلاث من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث تزوّد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني.

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