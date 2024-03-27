أشرف صبحي يكشف كواليس أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عما دار خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال صبحي، في تصريحات أدلى بها لمحطة (أون سبورت) الإذاعية المصرية، أمس: «كانت هناك العديد من الآراء الكثيرة في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح».

وأضاف: «لو كنا تركنا الأمر كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة».

وتابع: «تدخلنا كان حاسماً بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة»، مؤكداً أن حسام حسن لم يعترض على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، «لا سيما أننا في معسكر إعدادي».

وأوضح أن «محمد صلاح أبلغني بعدم قدرته على حضور المعسكر المنصرم؛ بسبب تعرضه لارتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها»، مشيراً إلى أن عودته ستتم بشكل تدريجي.

وأكد الوزير المصري أنه «تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل»، معلناً أنه «قبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح مع منتخب مصر».

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب استكمال اللاعب عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وشارك منتخب مصر خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب نيوزيلندا في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الماضي، وخسارته 2 / 4 أمام نظيره الكرواتي، أول من أمس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ضيفه منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب غينيا بيساو، في يونيو المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

واستهل منتخب مصر، الذي يسعى لبلوغ المونديال للمرة الرابعة، مشواره في التصفيات بالفوز 6 / صفر على ضيفه منتخب جيبوتي، قبل أن ينتصر 2 / صفر على مضيفه منتخب سيراليون في الجولة الثانية.

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