محمد بن راشد يشهد ختام منافسات أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء)، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل.

وتمكّن شعار محمد علي حمد علي المري من حصد سيف الحول المفتوح وجائزته النقدية البالغة 5 ملايين درهم، وذلك عن طريق (منصورة) التي سجلت توقيتاً وقدره 12:11:5 دقائق، وحلت (زاخر) لعبد العزيز موسى عبد العزيز الموسى في المركز الثاني، و(زعزعة) لسعيد جابر عبد الله محمد في المركز الثالث.

ونجح (هملول) في إهداء شعار منصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح و1.5 مليون درهم بزمن بلغ 12:26:1 دقائق، وجاء في المركز الثاني (مبهر) لحمد راشد حمد غدير الكتبي، وكان (الوذف) لمطر غانم مسفر المنصوري في المركز الثالث.

وحقق (دهام) لراشد حمد ضعيف اغدير الكتبي شداد الزمول المفتوح للإنتاج والمليون درهم بعد إكماله السباق في زمن قدره 12:38:8 دقائق، وحلّ (ريبال) لعبد الله حمد بن نصره العامري في المركز الثاني، و(مغدام) لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري في المركز الثالث.

ونالت (هملولة) المملوكة لسهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف الحول للإنتاج في توقيت بلغ 12:27:0 دقائق، وحصل مالكها على جائزة نقدية قيمتها مليوني درهم، وجاءت (مصيحة) لمحمد بطي محمد الحسناء المري في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لـ(وفاء) بشعار سعيد منانه غدير اجتبي.

وأهدى (لابق) مالكه علي سهيل نخيره عيضه العفاري خنجر الزمول المحليات والمليون درهم بزمن وقدره 12:33:0 دقائق، وحصل (السلع) لمحمد علي محمد حماد الشامسي على المركز الثاني، وجاء (الزناتي) لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي في المركز الثالث.

وظفرت (ساسكو) المملوكة لناصر عبد الله أحمد عبد الله المسند بشداد الحول المحليات بعد أن سجلت زمناً بلغ 12:16:7 دقائق، وجاءت (الروضة) لمانع علي محمد حماد الشامسي في المركز الثاني، بينما كان ثالث المراكز من نصيب (قيصومه) بشعار ناصر عبد الله احمد عبد الله المسند.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أبناء القبائل، عقب نهاية الشوط السادس.

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