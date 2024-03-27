ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 143 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الهجوم في ضواحي موسكو الأسبوع الماضي إلى 143 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية، أمس، للهجوم الأكثر حصداً للأرواح الذي يتبناه «داعش» على الأراضي الأوروبية.

وتضم قائمة الضحايا المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة حالات الطوارئ 143 قتيلاً.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن 80 مصاباً، بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى حتى منتصف نهار أمس.

كذلك، أفاد مصدر طبي وكالة «تاس»، صباح أمس، أن 205 أشخاص تلقوا رعاية خارجية لا تتطلب دخول المستشفى.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا صرحت للصحافة، أول من أمس، أن الكثير من الأشخاص الذين كانوا في حالة صدمة لم يلجأوا على الفور إلى المستشفيات بعد الهجوم، وذلك ما يبرر الارتفاع المفاجئ في عدد المصابين.

وفتح مسلحون، الجمعة، النار في قاعة «كروكورس سيتي هول» للحفلات الموسيقية قرب موسكو، قبل إضرام النار فيها.

منذ ذلك الحين، ألقي القبض على أربعة مهاجمين مفترضين، إلى جانب عدد من المشتبه بهم المتهمين بمساعدتهم. وهذا الهجوم الأكثر حصداً للأرواح في روسيا منذ عشرين عاماً.

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