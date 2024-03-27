سيناتور أمريكي يكشف شرط واشنطن لدعم وقف الحرب في غزة

كشف سيناتور أمريكي عن الشرط الذي تصرّ عليه بلاده مقابل دعم وقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة، موضحاً أنها لن تدعم هذا التوجَّه دون إطلاق سراح الرهائن.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، عن ولاية كارولينا الجنوبية، للصحفيين في إسرائيل، أمس، إن الولايات المتحدة لن تدعم وقفاً للحرب في غزة إلا إذا كان يشمل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، محذراً الحركة من مغبة إساءة فهم امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي أخيراً.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن جراهام قوله: «يجب أن لا تصدّق حماس للحظة أن إسرائيل ستوقف القتال دون عودة الرهائن».

وقال إن إسرائيل لديها «التزام أخلاقي تجاه شعبها بتدمير حماس»، وهو التزام يدعمه القانون الدولي، كما أوضح أن واشنطن ستدعم في النهاية عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح لتدمير أربع كتائب تابعة لحماس في الجزء الجنوبي من القطاع.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور جراهام قوله: «أعتقد أن هناك خلافاً» بين إسرائيل وإدارة بايدن «حول كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بحماس».

وقال: «آمل أن يتم حل (هذا الخلاف) قريباً جداً، لكنني أعلم أن هذه الإدارة تدرك أن مطالبة إسرائيل بعدم تدمير هذه الكتائب هو أمر غير مطروح على الطاولة».

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