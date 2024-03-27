مصادر عبرية الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN /قالت القناةالإسرائيلية: الثانية عشرة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعداداتلشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.

وقالت القناة ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.

واشارت القناة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين.

من ناحية ثانية قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان رئيس وزراء اللحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن وفدًا إسرائيليًا سيصل إلى واشنطن، ويجري العمل على تحديد الموعد بعد ان كانت قد ألغت اسرائيل زيارة الوفد احتجاجا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وتمرير قرار وقف اطلاق النار في مجلس الامن.



