مصادر عبرية الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب / PNN /
قالت القناة
الإسرائيلية: الثانية عشرة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعدادات
لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.
وقالت القناة ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.
واشارت القناة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين.
من ناحية ثانية قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان رئيس وزراء اللحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن وفدًا إسرائيليًا سيصل إلى واشنطن، ويجري العمل على تحديد الموعد بعد ان كانت قد ألغت اسرائيل زيارة الوفد احتجاجا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وتمرير قرار وقف اطلاق النار في مجلس الامن.
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