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45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

3/27/2024 7:09:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

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