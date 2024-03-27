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الامن العام : اصابات بمشاجرة في عمان

3/27/2024 7:09:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم الأربعاء، اثر خلافات سابقة في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه نتج عن المشاجرة إصابتين وحالتهما العامة حسنة، حيث تواجدت القوى الأمنية للسيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين بها.

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