الامن العام : اصابات بمشاجرة في عمان
التاريخ
3/27/2024 7:09:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم الأربعاء، اثر خلافات سابقة في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه نتج عن المشاجرة إصابتين وحالتهما العامة حسنة، حيث تواجدت القوى الأمنية للسيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين بها.
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