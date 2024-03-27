روسيا: إمدادات الغاز إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

روسيا: إمدادات الغاز إلى تركيا تسجل رقما قياسيا
التاريخ
3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا سجلت في شهر آذار الحالي، رقما قياسيا في إمدادات الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الممتد عبر قاع البحر الأسود.
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