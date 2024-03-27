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8 شهداء و7 جرحى حصيلة غارتين إسرائيليتين ليلا على جنوب لبنان

3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي الناقورة وطير حرفا مساء اليوم الأربعاء، إلى 8 شهداء و7 جرحى، وفق مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت.

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