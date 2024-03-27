8 شهداء و7 جرحى حصيلة غارتين إسرائيليتين ليلا على جنوب لبنان

8 شهداء و7 جرحى حصيلة غارتين إسرائيليتين ليلا على جنوب لبنان
التاريخ
3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي الناقورة وطير حرفا مساء اليوم الأربعاء، إلى 8 شهداء و7 جرحى، وفق مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت.
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