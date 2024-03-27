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الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بمشاركة فاعليات سياسية وشعبية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهديدات بالتهجير القسري منذ نحو 6 أشهر.


وردد المشاركون في الوقفة التي تمت على ميدان الجيش في الزرقاء، هتافات تندد بالعدوان الظالم على غزة، ورفعوا يافطات تطالب بالوقف الفوري للعدوان ووضع حد للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.

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