الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

وردد المشاركون في الوقفة التي تمت على ميدان الجيش في الزرقاء، هتافات تندد بالعدوان الظالم على غزة، ورفعوا يافطات تطالب بالوقف الفوري للعدوان ووضع حد للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.

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