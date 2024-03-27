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الحنيطي يزور كتيبة الدفاع الجوي 52 ويشارك مرتبات حرس الحدود 12مأدبة الإفطار

3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول الواجبات وسير التدريب والأمور العملياتية واللوجستية والخطط التي تتطلع الكتيبة لتنفيذها.

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