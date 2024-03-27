الحنيطي يزور كتيبة الدفاع الجوي 52 ويشارك مرتبات حرس الحدود 12مأدبة الإفطار

الحنيطي يزور كتيبة الدفاع الجوي 52 ويشارك مرتبات حرس الحدود 12مأدبة الإفطار
التاريخ
3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول الواجبات وسير التدريب والأمور العملياتية واللوجستية والخطط التي تتطلع الكتيبة لتنفيذها.
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