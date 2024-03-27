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محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، الأربعاء، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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