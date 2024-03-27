محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان
التاريخ
3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، الأربعاء، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
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