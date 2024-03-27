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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني

3/27/2024 7:09:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع الوزير دار، للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.


وبادل الوزير دار الصفدي تأكيده الحرص على توسيع التعاون بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.


وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء إلى القطاع.

MENAFN27032024000208011052ID1108030112

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