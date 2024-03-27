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افتتاح Cinnawoman” في الرابية

3/27/2024 7:09:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل و الاصدقاء بأحر التهاني و التبريكات بمناسبة الافتتاح الأولي لمحل "CinnaWoman” في منطقة الرابية بالعاصمة عمان.
حيث يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات و الحلويات المميزة وذات الجودة العالية ، وبأيدي خبراء على درجة عالية من الاحترافية.
و يقع المحل في العاصمة عمان في منطقة الرابية تحديدا بشارع سفيان بن عناية.










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