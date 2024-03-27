الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

وقال الميثاق الوطني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي أقرّ خلال الاجتماع الأخير الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور يعقوب ناصر الدين، وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي، وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني الموافقة على المشاركة في الانتخابات النيابية.

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