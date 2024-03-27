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الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

3/27/2024 7:09:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الميثاق الوطني موافقة المجلس المركزي للحزب على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة؛ استجابة للاستحقاق الدستوري.


وقال الميثاق الوطني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي أقرّ خلال الاجتماع الأخير الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور يعقوب ناصر الدين، وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي، وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني الموافقة على المشاركة في الانتخابات النيابية.

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