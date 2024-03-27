الأمم المتحدة: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438
التاريخ
3/27/2024 7:09:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى 438 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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