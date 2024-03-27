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بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

3/27/2024 7:09:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت بريطانيا بشدة قرار إسرائيل الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الأردن.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.

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