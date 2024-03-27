بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن
التاريخ
3/27/2024 7:09:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت بريطانيا بشدة قرار إسرائيل الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الأردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.
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