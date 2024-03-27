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ندوة بجامعة جدارا حول قانون العفو العام وأثره على المجتمع

3/27/2024 7:09:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت عمادة كلية القانون في جامعة جدارا، الأربعاء، ندوة حول "قانون العفو العام وأثره على المجتمع الأردني"، بمشاركة عضو محكمة التمييز الأسبق القاضي سعيد المغيض.


وقال المغيض إن هذا العفو ليس غريباً على الهاشميين، وهذا الصفح والعفو قد جاء بمضمون رسالة الإسلام الخالدة والتي حملها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صور عفو النبي الكريم عن أهل مكة، وعفو سيدنا يوسف عن إخوته.

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