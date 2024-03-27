ندوة بجامعة جدارا حول قانون العفو العام وأثره على المجتمع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت عمادة كلية القانون في جامعة جدارا، الأربعاء، ندوة حول "قانون العفو العام وأثره على المجتمع الأردني"، بمشاركة عضو محكمة التمييز الأسبق القاضي سعيد المغيض.
وقال المغيض إن هذا العفو ليس غريباً على الهاشميين، وهذا الصفح والعفو قد جاء بمضمون رسالة الإسلام الخالدة والتي حملها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صور عفو النبي الكريم عن أهل مكة، وعفو سيدنا يوسف عن إخوته.
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