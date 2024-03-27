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4 شهداء في قصف استهدف لجان تأمين المساعدات

3/27/2024 7:09:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ، الذي استهدف الأربعاء ، لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب غزة، إلى 4 فلسطينيين، بحسب الجزيرة.

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