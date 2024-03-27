4 شهداء في قصف استهدف لجان تأمين المساعدات

4 شهداء في قصف استهدف لجان تأمين المساعدات
التاريخ
3/27/2024 7:09:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ، الذي استهدف الأربعاء ، لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب غزة، إلى 4 فلسطينيين، بحسب الجزيرة.
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