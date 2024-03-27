الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في مكتبها اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية انجير اشنغ، واستمعت منها لشرح عن أوضاع الأطفال في قطاع غزة وما يتعرضون له من قتل وتشويه.
وبحث اللقاء سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الإصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.
وأكد اللقاء الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي، ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.
يذكر أن مؤسسة إنقاذ الطفل تدعو إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في قطاع غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.
MENAFN27032024000208011052ID1108029697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.