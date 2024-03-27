دبلوماسي أميركي يعبر عن قلق واشنطن من عملية رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن هناك قلقا كبيرا ومتزايدا بشأن الوضع في غزة وعملية محتملة في رفح.
وقال الدبلوماسي الأميركي "سنواصل الضغط لضمان تنفيذ قرار المجلس بشأن غزة من قبل جميع الأطراف".
واعتمد مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ما جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة.
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