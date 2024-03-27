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دبلوماسي أميركي يعبر عن قلق واشنطن من عملية رفح

3/27/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن هناك قلقا كبيرا ومتزايدا بشأن الوضع في غزة وعملية محتملة في رفح.


وقال الدبلوماسي الأميركي "سنواصل الضغط لضمان تنفيذ قرار المجلس بشأن غزة من قبل جميع الأطراف".


واعتمد مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ما جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة.

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