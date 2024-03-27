الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تطلق وزارة الثقافة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، عددًا من أمسياتها الرمضانيّة في عمّان والمحافظات، عقب فترة الإفطار من أيّام الخميس والجمعة والسبت من الشهر الفضيل.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، يشتمل البرنامج على فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات التي تقدمها عدد من فرق الإنشاد المحلية، ومعارض للكتاب يضم أبرز إصدارات الوزارة.



كما يشتمل البرنامج على مسابقات ثقافية متنوعة، وعروض مسرحيّة، ومعارض صناعات إبداعيّة، وكرنفالات للطفل.



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في البيان إنّ الفعاليات جاءت ضمن برنامج توعوي هادف، يتوخى العائلة الأردنية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتقديم ما هو مفيد ومسلٍّ لهم في فقرات الحكواتي، والمسحراتي،

وأشارت النجار إلى العروض المسرحية الموجهة للأسرة، بالإضافة إلى عرض أبرز منشورات وزارة الثقافة، واشتمال الأمسيات على عدد من القراءات الشعرية، وفقرات الضيافة الأردنية.



ولفتت إلى أن برنامج الأمسيات يشتمل على ورشات متخصصة للطفل في صناعة الدمى والفنون التشكيلية والألعاب الشعبية والتراثيّة، والعروض التفاعليّة، والصناعات الثقافية والإبداعية.



وقالت إنّ الأمسيات الرمضانيّة ستتخللها كذلك عروض أفلام وثائقيّة؛ احتفاءً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



وأكّدت النجار أهميّة الفقرات الشائقة التي تقدّم المعلومة الثقافية وتضع العائلة الأردنية في أجواء الشهر الفضيل، بالتعاون مع نخبة من المنشدين والفنانين الأردنيين في المحافظات والمتخصصين بثقافة وإبداع الطفل، ما يجعل من ليالي رمضان مساحةً للإبداع والتفاعل.



من جهتها، قالت مشرفة برنامج "أمسيات رمضان" مساعد الأمين العام مديرة ثقافة الكرك، عروبة الشمايلة، إنّ الفعاليات تتسم بالأجواء العائلية الهادفة والبعيدة عن الصخب والتركيز على الجانب الفلكلوري والتراثي وإمتاع الطفل، مشيرة إلى أن الفعاليات ستقدم في المراكز الثقافية في العاصمة والمحافظات وقاعات البلديات والمعلمين والساحات العامة والأسواق، كما تحتضن ألوية الثقافة الأردنية لهذا العام عددًا من هذه الفعاليات.