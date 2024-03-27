العين الجاغوب عضو بلجنة شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب المجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، عضوا في لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد.
وتُشارك العين الجاغوب ضمن وفد من مجلس الأعيان يرأسه رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وعضوية العين طلال الماضي، بأعمال الدورة 148 للجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وجاء انتخاب العين الجاغوب، نتيجة سمعة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مستوى العالم، وما يلعبه الأردن في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الأربعاء.
وقال بيان المجلس، أن الجاغوب كانت استعرضت في جلسة "منتدى النساء البرلمانيات"، المنعقدة على هامش اجتماعات الاتحاد، الجهود الأردنية في تمكين المرأة وتعزيز دورها وضمان حقوقها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها.
وتطرقت إلى الدعم الملكي للمرأة الأردنية لأهمية دورها في تطوير الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.
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