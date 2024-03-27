واشنطن: لدينا بدائل للعملية العسكرية الإسرائيلية برفح

واشنطن: لدينا بدائل للعملية العسكرية الإسرائيلية برفح
التاريخ
3/27/2024 3:12:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا .
وأضافت أن لديها أفكارا عن بدائل للعملية العسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين .
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