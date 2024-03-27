الجيش الإسرائيلي: مرافق إنتاج الأسلحة بأنفاق غزة لا تزال سليمة

الجيش الإسرائيلي: مرافق إنتاج الأسلحة بأنفاق غزة لا تزال سليمة
التاريخ
3/27/2024 3:12:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة التلغراف عن مصدر استخباري إسرائيلي قوله إن تل أبيب كانت تعتقد بإمكانية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب دعم واشنطن، مشيرا إلى أن هذا تغير الآن.
وأردف أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن بعض مرافق حركة حماس لإنتاج الأسلحة الموجودة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة.
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