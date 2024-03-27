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الجيش الإسرائيلي: مرافق إنتاج الأسلحة بأنفاق غزة لا تزال سليمة

3/27/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة التلغراف عن مصدر استخباري إسرائيلي قوله إن تل أبيب كانت تعتقد بإمكانية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب دعم واشنطن، مشيرا إلى أن هذا تغير الآن.

وأردف أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن بعض مرافق حركة حماس لإنتاج الأسلحة الموجودة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة.

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