الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس الخميس - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية .
وتحذر ادارة الارصاد الجوية الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.
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