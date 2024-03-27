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الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس الخميس - تحذيرات

3/27/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية .


وتحذر ادارة الارصاد الجوية الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.

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